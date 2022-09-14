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Vatandaşlara sağlık taraması yapıldı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 14.09.2022, 13:52
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.
Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taramada vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, aynı zamanda personeller tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Emirdağ Çarşı Camii önünde yapılan denetimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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