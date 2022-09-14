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Vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 14.09.2022, 13:52
Vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirildi.

Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taramada vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, aynı zamanda personeller tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Emirdağ Çarşı Camii önünde yapılan denetimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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