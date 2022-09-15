Vatandaş derdini anlatmak için uzun kuyruklar oluşturdu

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Halk Günü Toplantısı’na yüzlerce vatandaş katıldı. Salonda yer kalmayınca vatandaşlar koridor ve merdivenlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Halk Günü Toplantısı’na katılmak isteyen vatandaşlar toplantı salonunu hınca hınç doldurdu. Girişte kayıt yaptıran vatandaşlar, sorunlarını Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’na iletebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşları salon almayınca koridorlar ve merdivenlerde derdini anlatmaya gelen vatandaşlarla doldu.

Halk Günü Toplantısı’na başkanlık eden Vali Yiğitbaşı, toplantıya ilk kez atanan vali yardımcılarının da katıldığını belirterek, her bir vali yardımcısı için odalar oluşturduklarını ve vatandaşların vali yardımcılarına sorunlarını tek tek iletebileceğini kaydetti.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda vatandaşlar vali yardımcıları ve kurum müdürlerine sorunlarını anlatarak çözüm için söz aldılar.