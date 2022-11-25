Valilikten sürücülere kış lastiği uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği’nden sürücülere kış lastiği uygulamasının 1 Aralık ta başlayacağı hatırlatılarak, bu hususta sürücülerin kurallara uymaları istenildi.

Kış lastiği uygulaması ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapılarak sürücülere uyarıldı. Açıklamada, “İlimizde kış mevsimi şartlarının ağırlığı, yoğun olan kar yağışları ve düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarını arttırmak ve kaymaya dayalı yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla, ilimiz sınırları dahilinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobillerin 1 Aralık 2022 ile 01 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu hale getirilmesi uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.