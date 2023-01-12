Vali’den askeri malzeme üreten fabrikada çalışan kadınlara övgü dolu sözler:

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde çalışan kadınların vatana hizmet noktasında büyük bir görevi icra ettiklerini kaydederek, “Gördüğünüz gibi burası bir Kadınana şehri ve Kadınanalar’ın diyarı. Burada alın teri döken tüm kadınanalarımıza teşekkür ediyor ve sağladığı katkıların daim olmasını diliyorum” dedi.

Haftayı yoğun bir programla sürdüren Vali Yiğitbaşı, Askeralma Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubesi’ni ziyaret ederek, görevli personel ve askerlik işlemleri için şubede bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Yiğitbaşı memur ve askeri personel ile yürütülen işlem hakkında bilgi aldıktan sonra 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli koruyucu ve kamuflaj ekipmanlarının yapıldığı 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Yiğitbaşı burada üretim yapan üretim yapılan atölyeleri gezerek bilgi aldı. Fabrikada işçi olarak çalışan kadınlarla ayrıca sohbet eden Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Kadınlarımız burada çalışmanın kendileri adına ne kadar gurur verici olduğunu belirtti. Gerçekten gözlerinden okunuyor yaşadıkları gurur. Gördüğünüz gibi burası bir Kadınana şehri ve kadınanaların diyarı. Ülkemizin her yerinde Şerife Bacı, Kara Fatma ve daha ismini sayamadığımız isimlerden ilham alarak bugün de kadınlarımız vatana hizmeti her alanda gururla gerçekleştiriyor. Ben de sizlerin huzurunda burada alın teri döken tüm kadınanalarımıza ayrıca teşekkürü borç biliyorum ve sağladığı katkıların daim olmasını diliyorum.”

“Bu tesisler ülke ekonomisine de hatırı sayılır katkıda bulunuyor”

Vali Yiğitbaşı atölyelerdeki incelemelerin ardından 8’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü kampüs alanı genişletme çalışmalarını inceledi ve şunları söyledi:

“Askeri üretim gibi stratejik öneme haiz üretim tesislerinden birinin Afyonkarahisar’da bulunması gerçekten şehrimiz adına gurur verici. Burada yapılan üretimin asli görevi TSK’ya destek sağlamak ancak farkındayız ki bu ulvi görevin yanı sıra bu tesisler ülke ekonomisine de hatırı sayılır katkıda bulunuyor. Burada emeği olan herkese hem bu şehrin mülki amiri olarak hem de bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum.”