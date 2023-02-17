Vali Yiğiybaşı, afet bölgesi için yapılan çalışmaları rakamlarla anlattı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, afet bölgesi için yapılan çalışmalara değinerek, "Bu uzun ve zorlu süreç ancak birlik olarak, dayanışmayla atlatabileceğimiz bir süreç. Şimdi bu yardımlar gitti ancak bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu da unutulmamalı. Yardımların arkasının kesilmemesi hayati bir öneme sahip" dedi.

Vali Yiğitbaşı, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkisi altına alan ve peş peşe meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmak ve depremzede vatandaşlarımıza hızla yardım ulaştırabilmek için sıfırıncı saniyeden itibaren İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi’nde çalışmalara başladı. Vali Yiğitbaşı, felaketin ilk anından itibaren Afyonkarahisar AFAD’da İl Özel İdare, belediyeler, kaymakamlar ve STK ‘lardan oluşan oldukça geniş bir ekip ile kriz yönetimi ve koordinasyon sürecini başlattı.

Bu süreçte, Afyonkarahisar’da afetin ilk gününden itibaren kamu kurumları, STK’lar ve iş dünyası ile birlikte yoğun bir yardım kampanyası yürütüldü. Bu yardımlar kapsamında asrın afetinin 10. günü itibariyle Afyonkarahisar’dan 2942 personel, 996 adet araç, 800 araçlık gıda ve yaşam malzemesi yardımı yapıldı.

“Bölgeye 179 konteyner gönderildi”

Bunun yanında 16 Şubat’tan itibaren bölgeden şehrimize gelen 7 binden fazla depremzede vatandaşımız da kamu misafirhaneleri yurtlar ve otellerde misafir edilmektedir.

Afet Bölgesine gönüllülerin desteği ile 179 adet iş makinası, 87 adet personel aracı, 295 adet lojistik araç olmak üzere toplam 561 araç; kamuya ait olarak ise 58 adet arama kurtarma aracı, 144 adet iş makinası, 56 adet personel aracı ve 177 adet lojistik araç olmak üzere toplam 435 araç görevlendirilmiştir.

Ayrıca bölgeye görevlendirilen toplam 2942 personel; 1742 çeşitli kurumlardan görevlendirilen kamu personeli, şoför ve iş makinası operatörlerinden oluşan 523 kişilik özel sektör personeli ve 677 kişilik yerel gönüllü destek gruplarından oluştuğu kaydedildi.

Tüm bunlara ilave olarak gıda, giyecek, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 291 tır, 142 kamyon ve 367 kamyonet olmak üzere toplam 800 araç bölgeye gönderildi. Afyonkarahisar’dan yapılan gıda, yaşam malzemesi ve arama kurtarma desteğinin yanı sıra afet bölgesindeki vatandaşlarımızın geçici konaklamasını sağlamak amacıyla bölgeye 179 konteyner gönderildi.

“Bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu da unutulmamalı”

Yapılan yardımların bölgeye olabildiğince hızlı ulaştırılması hususunda Afyonkarahisar AFAD Merkezi’nde oldukça yoğun ve özverili bir çalışma yapıldığını vurgulayan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Tüm ülke tek yürek olarak bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Belediyemiz, kamu, özel sektör, STK’lar ve vatandaşlarımız, yani herkes, bir şekilde imkânı dâhilinde elini taşın altına koymaya çalışıyor. Biz de valilik olarak bunun koordinasyonunu sağlamaya ve bu sıkıntılı süreci elimizdeki imkânlarla en etkin şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu uzun ve zorlu süreç ancak birlik olarak, dayanışmayla atlatabileceğimiz bir süreç. Şimdi bu yardımlar gitti ancak bölgenin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu da unutulmamalı. Yardımların arkasının kesilmemesi hayati bir öneme sahip. Buradan da vatandaşlarımıza bunu tekrar hatırlatmış olayım ki desteklerin devamlılığı bölgedeki vatandaşlarımız için hayati bir önem arz ediyor.”

“Konaklayan 4738 depremzede ile birebir görüşme yapıldı”

Kentte konaklayan depremzedelerin rakamları hakkında da konuşan Vali Yiğitbaşı, “Afyonkarahisar’da 16 Şubat itibariyle KYK’da 958, kamu misafirhanelerinde 215, oteller ve apartlarda 1578, diğer tesislerde 6 olmak üzere toplam 2757 depremzedeye konaklama imkânı sağlandı. Ayrıca kayıtlı olarak 4397 depremzede vatandaşımız da kendi imkânıyla Afyonkarahisar’da konaklamaktadır. Ayrıca Afyonkarahisar’ da konaklayan 4738 depremzede ile birebir görüşme yapıldı, 105 hastaya birebir müdahale edildi ve 1144 kişiye hem ayni destek hem de 316.340 TL nakdi destek sağlandı” dedi.