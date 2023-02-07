Vali Yiğitbaşı’nı duygulandıran olay:

Afyonkarahisar ‘da elinde kumbarası ile yardım bölgesine harçlıklarını bırakmak için gelen çocuklarla sohbet eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, günün kenetlenme günü olduğunu ve gördüğü bu tablo karşısında çok duygulandığını ifade etti.

Deprem yardımlarının toplandığı Fuar Alanı’na ziyaret gerçekleştiren Vali Yiğitbaşı, yardım yapan vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti. Vali Yiğitbaşı sonrasında yaptığı açıklamada, “Gerçekten ülkemizi yasa boğan bu felakete karşı vatandaşımızın duyarlılığı gurur verici. Bölgede yaşanan bu elim hadiseye karşı tek yürek olmak hiçbir millete nasip olmaz. Nitekim çok kısa bir süre içinde burada toplanan yardımlar da bunun apaçık bir göstergesi. An itibari ile ekiplerimizin bir kısmı bölgeye ulaştı ve büyük bir kısmı da yoldalar. En kısa zamanda oradaki vatandaşlarımıza Afyonkarahisar’ımızın elini de uzatmış olacağız.”

Elinde kumbarası ile yardım bölgesine harçlıklarını bırakmak için gelen çocuklarla sohbet eden Vali Yiğitbaşı, günün kenetlenme günü olduğunu ve gördüğü bu tablo karşısında çok duygulandığını ifade etti.