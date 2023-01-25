Vali Yiğitbaşı’ndan kitap okuma alışkanlığına destek

Yarıyıl tatiline girerken minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Afyonkarahisar Vali Yiğitbaşı, öğrencilere hediye ettiği ’Ninemin Bayramları’ ve ’ Afyonkarahisar’da Efsane Tatilim’ adlı hikâye kitaplarını okuyarak öğrencilere örnek oldu.

Öğrencilerle birlikte dönemin son ders gününde hediye ettiği hikâye kitaplarını okuyan Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Bu kitap projesinin amacı çocuklarımızın kitap okumayı alışkanlık haline getirmesini teşvik etmek ve ayrıca şehrimizin millî, manevi ve kültürel değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı erken yaşlarda ve şehrimizin geleneksel ve kültürel değerlerinden beslenen hikâyelerle kazanması onların bilişsel dünyasında daha kalıcı olacaktır. Dolayısıyla yürüttüğümüz proje sayesinde ilk ve ortaokul öğrencilerimiz hediye ettiğimiz kitapların satır aralarıyla yaşadığı şehir arasında güçlü bir bağ kuracaktır.”

Valiliğimiz öncülüğünde başlatılan projeyle Afyonkarahisar’ı anlatan ’Ninemin Bayramları’ ve ’Afyonkarahisar’da Efsane Tatilim’ adlı hikâye kitapları ulusal medyada çocuk programcılığı ve senaristliği yapan, pek çok sayıda çocuk kitabı bulunan Figen Yaman Coşar tarafından kaleme alındı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk döneminin karne gününde, hikâye kitapları Afyonkarahisar genelinde tüm ilkokul ve ortaokullarda dağıtıldı.