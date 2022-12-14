Vali Yiğitbaşı, "Yeşilay toplumumuz için cansuyu oluyor"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yeşilay’ın son dönemdeki etkili çalışmalarından dolayı gösterdikleri çabayı takdire şayan bulduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı “Böyle bir dönemde bu çalışmalar gerçekten anlamlı ve çok zorlu bir sorumluluk. Birbirinden farklı bu kadar çok bağımlılığı özendirici unsurlara rağmen, bu süreçteki verdiğiniz mücadele ve ortaya koyduğunuz emekleriniz son derece önemli. Dolayısıyla bu çalışmalar toplumuz için aynı zamanda bir cansuyu oluyor. Bu vesileyle çalışmalarda sunduğunuz değerleri katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum sizlere.” dedi.

Madde bağımlılığının yanında aynı zamanda dijital bağımlılıkla da mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Yiğitbaşı özellikle oyun bağımlılığı konusunda bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şube Başkanı ve aynı zamanda Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya tarafından hediye kabulünün ardından günün anısına Türkiye Yeşilay Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu ile fotoğraf çektirdi.