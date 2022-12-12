Vali Yiğitbaşı yeni hafta mesaisine şehit yakınlarını kabul ederek başladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yeni hafta mesaisine şehit yakınlarını makamında kabul ederek başladı. Her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen şehit ailelerinin taleplerini dinleyerek onlarla istişare eden Vali Yiğitbaşı, ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli talimatları verdi.

Vali Yiğitbaşı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte Erzincan Kemah ilçesinde 2015 yılında arama - tarama faaliyetleri esnasında mayın patlaması sonucunda şehit düşen Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül’ün babası Mehmet Tankül’ü, 2012 yılında Hakkâri’de icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Şehit olan Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu ’nun annesi Hanife Hasırcıoğlu ile 2016 yılında Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Ramazan Emet’in babası Rüstem Emet’i ve kız kardeşini, 1994 yılında Tunceli’deki operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er İzzet Ögeday’ın abisi Recep Ögeday’ı ve 2010 yılında Tokat’ta helikopter kazası sonucu şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç’ın babası Fuat Saraç’ı makamında kabul etti.

Her daim yanınızdayız

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyen Vali Yiğitbaşı: “Sizler bizlere aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerisiniz. Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya, sorunlarınıza, taleplerinize çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Sizler bu devlet için bu millet için değerlisiniz. Devletimizin imkânları dâhilinde her daim yanınızdayız yakınınızdayız” dedi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin talepleri de değerlendirildikten sonra şehitlerin aileleri ile fotoğraf çektirildi.