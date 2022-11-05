Vali Yiğitbaşı: “Yarenlik Türk kültüründe önemli bir yere sahip”

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yarenliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, “Yaren Gecesi, bizlerin duygusal ve arkadaşlık bağlarını güçlendirecek bir etkinlik” dedi.

Sandıklı ilçesinde ‘yaren gecesi’ düzenlendi. Yaren gecesinde halk oyunları, kılıç kalkan ve orta oyunları sergilendi. Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra eşi Burhan Selim Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcıları Mehmet Keklik, Uğur Kolsuz ve Ali Rıza Çalışır, Kaymakam Mehmet Sülün ve davetliler katıldı.

Gecede genç yarenlerin halk oyunları, kılıç kalkan gösterileri ve orta oyunları sahneledi. Etkinliğin ardından konuşan Vali Yiğitbaşı, "Yaren Gecesi, bizlerin duygusal ve arkadaşlık bağlarını güçlendirecek bir etkinlik. Eski kültürümüze ve geleneklerimize sarılmamızı sağlıyor. Yaren Gecesi etkinliklerinin daha fazla tanıtılmasına katkı sunmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.