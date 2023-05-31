Vali Yiğitbaşı: “Termal su kaynakları istihdam oluşturacak projelerde kullanılmalı”

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin en önemli değerlerinden birisi olan termal su kaynaklarının istihdam oluşturacak projelerde değerlendirilmesinin kentin ekonomik geleceği açısında çok önemli olduğunu ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, Bolvadin, Çay ve Çobanlar belediye başkanlarının katılımıyla muhtemel jeotermal havzaların projeksiyonu ile ilgili toplantıya başkanlık ederek kentin istihdam ve ekonomisi için önemli imkanlar oluşturacak çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Vali Yiğitbaşı toplantıda yaptığı konuşmada termal su kaynakları ile bilinen ancak sadece turizm noktasında ismi duyuran Afyonkarahisar’ın bu değerini daha farklı alanlarda kullanması gerektiğine dikkat çekti. Termal su kaynakların seracılık başta olmak üzere bir çok alanda kullanılmasının daha fazla istihdam anlamına geldiğini ve bununda kent ekonomisinin katma değerinin yükselmesi ile eş değer olduğuna vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, “Termal su kaynakları ilimiz için gerçekten büyük bir nimet ve bizimde bu kaynağı daha verimli hale getirmemiz çok önemli. Bundan sonraki süreçlerde bu tür toplantıları daha sık yapıp yanı zamanda fikir alışverişini arttıracağız” dedi.