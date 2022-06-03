Vali Yiğitbaşı Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, açılış törenine katıldığı 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nı özel olarak ziyaret ederek yayınevleri ve halkla bir araya geldi. Hafta içi yaşanan fırtınadan dolayı yıkılan ve zarar gören stantları ziyaret ederek firma sahipleri ve yetkilileri ile görüşerek “geçmiş olsun" dileklerini ileten Yiğitbaşı, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Akademisyen ve yazar kimliği ile başarılı bir kariyere sahip olan Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar da düzenlenen Kitap Fuarı organizasyonunun öğrencilere, annelere, babalara ve vatandaşlara büyük katkı sunmasından dolayı teşekkür etti.

Fuar Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, "Valimizn fuarı hususi ziyareti bizleri onurlandırdı. Özellikle üzerinde durduğu ve önemsediği, aile-kitap teması ve bağını fuar vasıtasıyla kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.