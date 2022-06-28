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Vali Yiğitbaşı kendisine mektup yazan öğrencileri ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşi, kendisine mektup yazan ve ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diyen Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4-B sınıfı öğrencilerini ağırladı.

AFYONKARAHİSAR 28.06.2022, 16:08
Vali Yiğitbaşı kendisine mektup yazan öğrencileri ağırladı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşi, kendisine mektup yazan ve ‘Şehrimize hoş geldiniz’ diyen Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4-B sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşi ilkokul öğrencilerini ağırladı. Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri Vali Doç Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na mektup yazdı. Bu çerçevede okul öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayan Vali Yiğitbaşı, öğrencilerle sohbet etti. Hazırladıkları şiirleri dinleyen Yiğitbaşı, öğrencilere teşekkür etti.

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