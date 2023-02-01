Vali Yiğitbaşı: “Kadın istihdamı her zaman önceliğimiz”

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın istihdamına büyük önem verdiklerini kaydederek, “Özellikle ev hanımlarının İŞKUR gibi kurumlar aracılığıyla eğitilmesi ve çalışma hayatına dâhil edilmesi için gerçekleştirilecek tüm uygulamaların valilik olarak arkasındayız” dedi.

Vali Yiğitbaşı, İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde organize edilen İş Kulübü’nde iş hayatına katılım amacıyla özgeçmiş hazırlama, beden dili kullanımı ve mülakat teknikleri eğitimlerine katılan kadınlarımıza katılım belgelerini verdi. Özellikle ev hanımlarına hitap eden proje kapsamında İş Kulübü’nde eğitim alan kadınları tek tek tebrik eden Vali Yiğitbaşı, İŞKUR çalışanlarını da tebrik ederek şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki kadın istihdamı her zaman önceliğimiz. Özellikle ev hanımlarının İŞKUR gibi kurumlar aracılığıyla eğitilmesi ve çalışma hayatına dâhil edilmesi için gerçekleştirilecek tüm uygulamaların valilik olarak arkasındayız. Bu vesileyle burada eğitimlerini tamamlayan tüm kadınlarımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Üç yıllık bir çalışma sonucunda 102 bin dosyayı dijital ortama aktaran İŞKUR İl Müdürlüğünde tarama süreci sonlanan 1.2 milyonuncu evrakı Vali Yiğitbaşı tarayarak dijital ortama aktardı. Vali Yiğitbaşı ayrıca evrakların dijital ortama aktarım sürecini Afyonkarahisar İŞKUR’un Türkiye’de ilk tamamlayan kurum olduğunu vurguladı.