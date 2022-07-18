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Vali Yiğitbaşı İstiklal Tanıtım Merkezini inceledi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İstiklal Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR 18.07.2022, 11:16
Vali Yiğitbaşı İstiklal Tanıtım Merkezini inceledi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İstiklal Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı’nın bütün gerçekliğiyle ve o günkü şartların çok daha iyi anlaşılması amacıyla panoramik sunum tekniği ile anlatıldığı İstiklal Tanıtım Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yiğitbaşı, merkez hakkında yetkililerden bilgiler alarak, merkezin Afyonkarahisar için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

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