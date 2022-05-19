Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem’in annesi Keziban Koç’a gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar’a atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı valilik makamında görevine başladıktan sonra Sandıklı ilçesine geçerek şehit polis memuru Yaşar Özlem’in annesi Keziban Koç’u ziyaret etti , Ziyarette Vali Yiğitbaşına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi, Reyhan Tortop eşlik etti.

Şehit annesi Keziban Koç ile sohbet eden Vali Yiğitbaşı daha sonra Hüdai Kaplıcalarındaki Hüseyin Develi Huzur Evine geçerek huzur evi sakinleri ile sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.