Vali Yiğitbaşı, gençlerin kariyer planlarını dinledi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar Gençlik Meclisi Başkanı ve lise öğrencilerinden oluşan üyelerini kabul etti. Gençlerle sohbet eden Vali Yiğitbaşı, öğrencilerin kariyer planlamalarını ilgiyle dinledi.

Öğrencilerin çoğunluğunun savcı, zabıt kâtibi, müfettiş ve polis gibi meslekleri tercih etmeleri üzerine Vali Yiğitbaşı, Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filmini izlemelerini öğrencilere tavsiye etti.

Misafirlerinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, öğrencilerin Gençlik Meclisi’nin sosyal medya hesaplarını takip etme isteğini de geri çevirmeyerek kişisel Instagram hesabından meclisin hesabını takip etmeye başladı. Ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler armağan eden Vali Yiğitbaşı, ziyaretin anısına Gençlik Meclisi üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

Ziyaretin ardından Vali Yiğitbaşı öğrencilerin valilik binasını daha detaylı incelemesi ve kurumun işleyişi hakkında fikir sahibi olmaları için ilgili personeli yönlendirdi.