Vali Yiğitbaşı gazetecileri ağırladı

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri Vali Kübra Yiğitbaşı’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yiğitbaşı, “Basın ve medyanın toplum üzerindeki etkisini iyi bilen birisiyim” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti yöneticilerinden Afyonkarahisar basını hakkında bilgiler alan Vali Yiğitbaşı nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Kendisinin sahada gazetecilik yapmamış olmakla birlikte akademik alanda gazeteciliğin etik eğitimini veren, ilkeli ve dürüst gazeteciler yetiştirmeye çalışan bir görevi bulunduğunu hatırlatan Vali Kübra Yiğitbaşı, “Sizler gibi aktif bir gazeteci değilim ama gazetecilik eğitimi veren bir geçmişim var. 3 çocuk annesi olarak bu alanda dersler veren, basın ve medyanın toplum üzerindeki etkisini iyi bilen birisiyim” dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) yönetiminde de geçmişte idari görevlerde bulunduğunu kaydeden Vali Yiğitbaşı, “İletişim hayatın her safhasında çok önemli. Özellikle medya okuryazarlığı konusunu çok önemsiyorum. Afyonkarahisar’da ki basın mensuplarımızla bu yönde faydalı çalışmalarımız olacağına inanıyorum” dedi.