Vali Yiğitbaşı, emzirme haftasına böyle dikkat çekti

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki programa katılan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bebek bakamının sadece annelere yüklenmemesi gerektiğini belirterek hastanedeki bayan doktor, hemşire ve ebelerle birlikte emzirme haftasına dikkat çeken döviz kaldırdı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Emzirme Haftası çerçevesinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Her yıl 1-7 Ekim tarihleri anne sütü ile beslenmenin önemine yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde her annenin kendi bebeğine özel ve uygun olarak ürettiği anne sütünün, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini ve sıvıları içerdiği önemle vurgulanıyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde oluşturulan farkındalık standını ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, stantta kendisine ikram edilen reyhan şerbetini içerek, yetkililerden bilgi aldı. Ardından hastane bünyesinde faaliyet gösteren Gebelik Okulu’nu da ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, Yenidoğan Bebek Eğitim Odasında yeni doğmuş bebek bakımıyla ilgili uygulama eğitimine katıldı.

“Bebek bakımı sadece annelere yüklenmemeli”

Bebek bakımının ve eğitiminin sadece kadınlara yüklenmemesi gerektiğini ifade eden Vali Yiğitbaşı: “Bu süreçte babalar da annelerimize destek olmalılar. Zor olan bir süreç birlikte olunca daha kolay bir şekilde geçirilebilir. Bu hafta Emzirme Haftası. Anne sütü bebekler için gerçekten çok çok önemli. Sağlık Bakanlığımız, doktorlarımız ilk 6 ay anne sütünün önemli olduğunu her fırsatta defalarca dile getiriyor. Biz de bu konuda oluşturulan farkındalık etkinliğine katılarak destek olmak istedik. Bu güzel etkinlik için hastane yönetimine ve tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.