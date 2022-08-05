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Vali Yiğitbaşı dereceye giren öğrencileri kabul etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Teknofest 2022 Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

AFYONKARAHİSAR 05.08.2022, 13:56
Vali Yiğitbaşı dereceye giren öğrencileri kabul etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Teknofest 2022 Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada Türkiye 1.’liği ve Türkiye 3.’lüğü elde eden öğrencileri ve beraberindekileri Vali Yiğitbaşı makamında kabul etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Yiğitbaşı, kente büyük gurur yaşatan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öğretmenler ise Vali Yiğitbaşına eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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