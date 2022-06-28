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Vali Yiğitbaşı, Ayazini’deki film setini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran yiğitbaşı, Ayazini köyündeki mağaralarda çekimleri devam eden bir tarih filminin setini ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 28.06.2022, 11:32
Vali Yiğitbaşı, Ayazini’deki film setini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran yiğitbaşı, Ayazini köyündeki mağaralarda çekimleri devam eden bir tarih filminin setini ziyaret etti.

Afyonkarahisar’ın Ayazini köyünde bulunan Frig Vadisinde çekimleri devam eden bir tarih filmi seti gece geç saatlere kadar devam ediyor. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini’nde çekimleri devam eden filminin setini ziyaret etti. Teknik ekip ve oyuncularla sohbet eden Vali Yiğitbaşı, tüm ekibe kolaylıklar diledi.

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