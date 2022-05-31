Son Dakika
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, örgüte para transferi gerçekleştirmek amacıyla infak, zekat ve yardım adı altında fon s
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz."
Vali Yiğitbaşı asayiş ve güvenin temini noktasında brifing aldı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na bilgi verdi.
AFYONKARAHİSAR 31.05.2022, 10:39
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, asayiş ve güvenin temini noktasında yapılan çalışmalar hakkında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na bilgi verdi.
Yaklaşık 3 hafta önce Afyonkarahisar Valiliği’ne atanan Vali Yiğitbaşı, temasları çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı’nı, Temiz ve beraberindeki şube müdürlüğü karşıladı. Karşılamanın ardından Temiz öncülüğündeki personellerle toplantı yapan Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenin temini noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı brifing aldı. Toplantının kentte huzur ve güveninin sağlanması noktasında iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı.