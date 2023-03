Vali Yiğitbaşı: “Amacımız çocukların deprem felaketinden sonra ortaya çıkan kaygılarını azaltmak”

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, depremde dolayı kentte misafir edilen ailelerin çocuklarının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Gerçekten burada misafir ettiğimiz çocuklarımız çok değerli. Her gün onların deprem felaketinden sonra ortaya çıkan kaygılarını bir an önce azaltmak için tüm paydaşlarımızla gece gündüz mücadele veriyoruz” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrası bölgede devam eden artçı sarsıntılar ve muhtemel riskler, bölge halkının bir süreliğine daha güvenli illere taşınmasına neden oldu. Vali Yiğitbaşı, depremin ilk gününden bu yana şehrin tüm imkanlarını depremzede vatandaşlara açarak, kentte bulunan birçok yurt, otel ve diğer kamu misafirhanelerinde depremzedelerin misafir edilmesini sağladı. Tınaztepe KYK Yurdu’nda misafir edilen vatandaşları ziyaret Vali Yiğitbaşı, yurtta sunulan imkanları detaylı olarak inceledi.

Vali çocukların voleybol isteğini geri çevirmedi

Gaziantep’te evleri ağır hasarlı olan 11 yaşındaki Salih adlı depremzede öğrencinin daveti üzerine Vali Yiğitbaşı, kolları sıvayarak Voleybol oynadı. Salih ile birlikte voleybol oynayarak mutluluğuna ortak olduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Gerçekten burada misafir ettiğimiz çocuklarımız çok değerli. Her gün onların deprem felaketinden sonra ortaya çıkan kaygılarını bir an önce azaltmak için tüm paydaşlarımızla gece gündüz mücadele veriyoruz. Daha önce tüm köy ve beldelerimizde çocuklara mutluluk taşıyan Mutluluk Kervanı projemizi burada da uygulamaya başladık. Her gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlardan uzmanlar çocuklarımızın duyusal ve bilişsel gelişimlerini dikkatle takip ediyor. Depremin etkisiyle açılan psikolojik yaraların sarılması ve çocuklarımızın hayata hızlıca geri dönmesi için tüm gücümüzle mücadele veriyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın.”

Tınaztepe Yurdu’nda dünyaya gelen Umut bebeği de kucağına alarak ailesine göz aydınlığı dileyen Vali Yiğitbaşı, yurtta misafir edilen çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Depremzede ailelerin yaşadıklarını ve sorunlarını dinleyen Vali Yiğitbaşı, resim ve müzik etkinliği yapılan alanda öğrenciler ile fotoğraf çektirerek ziyaretine son verdi.