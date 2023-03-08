Vali Yiğitbaşı: “7 den 70’e milyonların tek yürek olduğu böyle bir dönemdeyiz”

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, afet bölgesi için seyyar duş ve tuvalet yapan meslek lisesi öğrencilerine teşekkür ederek, “7 den 70’e milyonların tek yürek olduğu böyle bir dönemdeyiz” dedi.

Vali Yiğitbaşı, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm getiren Gazi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini öğretmenleri ile birlikte makamında kabul etti. Duşa kabin ve tuvalet ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan okulun öğrencilerinin ne kadar büyük ve önemli bir sorumlulukta rol aldığına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Gerçekten bu yaşta bölgedeki vatandaşlarımızla aynı yürek olarak hem ruhunuz hem de bedeninizle yaptığınız bu iş gerçekten çok kıymetli bir değer. 7 den 70’e milyonların tek yürek olduğu böyle bir dönemde sizler de tüm emeğiniz ile büyük katkı sundunuz. Manevi değeri de çok yüksek sunduğunuz bu katkıdan dolayı hepinize ve sizleri yetiştiren değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim.”