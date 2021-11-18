Vali Yardımcısı Mehmet Keklik istiridye mantar üretim tesisini inceldi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bayat’ı ziyaret ederek, ilçede bulunan istiridye mantar üretim tesisine tam not verdi.

Bayat Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, burada Kaymakam Mehmet Anıl Çolak ile görüşme yaptı. Vali Yardımcısı Keklik, Kaymakam Çolak’dan ilçenin ve kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi aldı. Bayat Kadın Kültür Evin’de de incelemelerde bulunan Keklik, Bayat Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi, istiridye mantarı üretimi, haşhaş sürtme, paketleme ve satışı, merkezleri hakkında da bilgi aldı. Son olarak Tarihi Bayat Kilimleri üretim ve satış atölyesini ziyaret eden Keklik, Bayat kilimleri ve burada yapılması planlanan projeleri inceledi.