banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Vali Yardımcısı Kaya’dan müsilaj açıklaması:

Afyonkarahisar’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, mavi vatanda denizlerde yaşanan musilaj sorununa değinerek, “Bu konuda sevindirici nokta Türkiye’nin en hızlı bir şekilde tedbir üreterek çalışmalara başlamasıdır” dedi.

AFYONKARAHİSAR 10.06.2021, 15:43
Vali Yardımcısı Kaya’dan müsilaj açıklaması:

Afyonkarahisar’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, mavi vatanda denizlerde yaşanan musilaj sorununa değinerek, “Bu konuda sevindirici nokta Türkiye’nin en hızlı bir şekilde tedbir üreterek çalışmalara başlamasıdır” dedi.

Zafer Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programında konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, çevrenin önemini çok acı tecrübe yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Korona virüsün çevreyle barışık olmayan yaşamın bir getirisi olduğunu herkesin öğrendiğini ifade eden Kaya “Yine 2021 yılında da mavi vatanımız denizlerimizde gördüğümüz çevre kirliliğinin de hem gelişmiş dünyanın hem de çevre ülkelerimizin ve bizlerin duyarsızlığıyla bir kez daha çevre felaketiyle olduğumuzu da görmüş oluyoruz. Sevindirici nokta ise Türkiye’nin bu konuda en hızlı bir şekilde tedbir üreterek çalışmalara başlamasıdır. Bizlere gelecek adına mutlu ediyor. Bu konuda sorumluluk üstlenen kurumlarımızı, bakanlıklarımızı ben tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki en iyi çevre koruma yöntemi aslında çevreye sahip çıkmak çevreyi kirletmemek. Birilerinin temizlemesini beklemek her zaman için kayıp oluyor ve öngöremediğimiz felaketlerinde kapımıza gelmesine sebebiyet veriyor” dedi.

Konuşmalarında ardından geçtiğimiz yıl içerisinde en fazla atık pil toplayan okullara protokol tarafından dizüstü bilgisayar ve fotokopi makinesi hediye edildi. Tören, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılmasının ardından sona erdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık