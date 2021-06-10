Vali Yardımcısı Kaya’dan müsilaj açıklaması:

Afyonkarahisar’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, mavi vatanda denizlerde yaşanan musilaj sorununa değinerek, “Bu konuda sevindirici nokta Türkiye’nin en hızlı bir şekilde tedbir üreterek çalışmalara başlamasıdır” dedi.

Zafer Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programında konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, çevrenin önemini çok acı tecrübe yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Korona virüsün çevreyle barışık olmayan yaşamın bir getirisi olduğunu herkesin öğrendiğini ifade eden Kaya “Yine 2021 yılında da mavi vatanımız denizlerimizde gördüğümüz çevre kirliliğinin de hem gelişmiş dünyanın hem de çevre ülkelerimizin ve bizlerin duyarsızlığıyla bir kez daha çevre felaketiyle olduğumuzu da görmüş oluyoruz. Sevindirici nokta ise Türkiye’nin bu konuda en hızlı bir şekilde tedbir üreterek çalışmalara başlamasıdır. Bizlere gelecek adına mutlu ediyor. Bu konuda sorumluluk üstlenen kurumlarımızı, bakanlıklarımızı ben tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki en iyi çevre koruma yöntemi aslında çevreye sahip çıkmak çevreyi kirletmemek. Birilerinin temizlemesini beklemek her zaman için kayıp oluyor ve öngöremediğimiz felaketlerinde kapımıza gelmesine sebebiyet veriyor” dedi.

Konuşmalarında ardından geçtiğimiz yıl içerisinde en fazla atık pil toplayan okullara protokol tarafından dizüstü bilgisayar ve fotokopi makinesi hediye edildi. Tören, vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtılmasının ardından sona erdi.