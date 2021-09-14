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Vali Yardımcısı Kaya: “Pandemi kurallarına sıkı sıkı uyun”

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Afyon Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek sorunları dinledi. Kaya, pandemi kurallarına sıkı sıkı uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

AFYONKARAHİSAR 14.09.2021, 16:36
Vali Yardımcısı Kaya: “Pandemi kurallarına sıkı sıkı uyun”

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın Afyon Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelerek sorunları dinledi. Kaya, pandemi kurallarına sıkı sıkı uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencileri ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaya, eğitim öğretimin önemine değindi. Korona virüsle mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Kaya, “Afyon Lisesi geleceğe başarılı kişiler yetiştiren önemli bir kurumumuzdur. Sizler de bu kişilere emanetsiniz. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyarak okulları açık tutmak sizlerin elindedir. Eğitimin sürekliliği önemli”

Okul Müdürü Turgay Bingül görüşen Vali Yardımcısı Kaya, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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