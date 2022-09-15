Vali jeotermal kaynak su ile üretim yapan domates serasında hasat yaptı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı’da jeotermal kaynak su ile üretim yapan domates serasında hasat yaptı.

İlçede ilk olarak Sandıklı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, Kaymakam Mehmet Sülün’den ilçenin mevcut durumu ile sunuma katıldı. Eğitim, kültür ve sağlık alanları ile ilgili konularda görüş alışverişi yapan Yiğitbaşı daha sonra ardından Kadın Kültür Evi başta olmak üzere bir çok kuruma daha ziyaret gerçekleştirip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Jeotermal tarım alanında Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi konumunda bulunan Sandıklı ilçesinde seracıları ziyaret etti. Önce Sandıklı Belediyesi’nin işletmesini yaptığı akvaryum, peyzaj ve sebze üretiminin yapıldığı Sanjet’e geçti. Ardından jeotermal enerji ile üretim yapan firmaları ziyaret eden Vali Yiğitbaşı jeotermal enerji ile yetiştirilen serada domates hasadı yaptı. İşin inceliklerine ve zorluklarına dikkat çeken Vali Yiğitbaşı daha sonra çok sayıda Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmanın çalışan kadın işçileri ile bir süre sohbet etti.