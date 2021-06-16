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Vali Çiçek, vatandaşla bizzat ilgilendi

Afyonkarahisar Valiliği Açık Kapı Birimi’ne gelen vatandaşlarla bizzat ilgilenen Vali Gökmen Çiçek, sorunlarını dinleyerek ilgili birimlere yönlendirdi.

AFYONKARAHİSAR 16.06.2021, 15:16
Vali Çiçek, vatandaşla bizzat ilgilendi

Afyonkarahisar Valiliği Açık Kapı Birimi’ne gelen vatandaşlarla bizzat ilgilenen Vali Gökmen Çiçek, sorunlarını dinleyerek ilgili birimlere yönlendirdi.

Devletin vatandaşlara açılan kapısı Açık Kapı Birimi’ni ziyaret eden Vali Çiçek, çeşitli iş ve işlemleri için Açık Kapı Birimi’ne gelen vatandaşları dinleyerek, ilgili birime yönlendirdi. Vali Çiçek, Açık Kapı Birimi’ne gelen her bir bireyin sorunları ile acil olarak ilgilenilmesi talimatının vererek, sorunu çözülmeyen hiçbir vatandaşın kalmaması gerektiğini söyledi.
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