Vali Çiçek ulaşımın kardan dolayı aksamaması için çalışmaları yerinde inceledi

Ege’ni kavşak noktası konumunda olan ve yaşanan kar yağışı ile zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’da karayollarının açık kalması için Vali Gökmen Çiçek ilgili tüm kurumlarına gerekli talimatları vererek, vatandaşların kesinlikle mağdur olmamalarını istedi.

Yeni haftanın ilk mesaisine erken saatlerde Sandıklı ilçesinde başlayan Vali Çiçek, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Çiçek’in ilk ziyareti Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulacak olan Kadın Kooperatiflerinin satış noktasına oldu. Vali Çiçek, kadınların ürettikleri ürünleri satabilmeleri amacıyla kullanılacak olan binada incelemelerde bulunarak, Kaymakam Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl’den bilgi aldı.

Zorlu kış şartlarının etkisini gösterdiği şu günlerde emniyet ve jandarma ekiplerinin de mesaileri biraz daha arttı. Sandıklı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret eden Vali Çiçek, denetlemelerde bulunarak, ekiplerden yollardaki son durum, genel asayiş, yürütülen çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgiler aldı. Vali Çiçek, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması noktasında ekiplere talimat verdi.

“Ekiplerimiz 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle çalışıyor”

Sandıklı İlçe Özel İdare Bakımevini de ziyaret eden Vali Çiçek, karla mücadele çalışmaları, yollardaki son durum, alınan önlemler ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması adına yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı. Afyonkarahisar’a 7’si ana yol olmak üzere 12 yol girişi olduğunu belirten Vali Çiçek, “Dün gece itibariyle etkisini gösteren kar, gün içerisinde de etkili olmaya devam ediyor. Bizlerde ekiplerimizin çalışmalarını hem denetliyor hem de yakından takip ediyoruz. Şuan için il genelinde herhangi bir sıkıntımız yok. Tüm yollarımız açık. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla büyük bir özveriyle görev başındalar. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elbirliğiyle çalışıyoruz. İnşallah hiçbir sıkıntıya mahal vermeden bu süreci atlatacağız ” dedi.

Vali Çiçek ayrıca gösterdikleri gayret ve fedakarca çalışmaları için ekiplere teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.