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Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırıya dikkat çekerek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk gençliğinin dünya genelinde olduğu gibi sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Bizim dönemizde sosyal medya bu kadar baskın değildi. İnsanların tarihiyle, milli değerleriyle dalga geçen böylesi platformalar yoktu. O kadar çok yalan tarih bilgileri, savaşları küçük gören ifadeler görüyoruz ki insan şaşırıyor” dedi.

AFYONKARAHİSAR 09.03.2022, 12:57
Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırıya dikkat çekerek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk gençliğinin dünya genelinde olduğu gibi sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırı altında olduğunu ifade ederek, “Bizim dönemizde sosyal medya bu kadar baskın değildi. İnsanların tarihiyle, milli değerleriyle dalga geçen böylesi platformalar yoktu. O kadar çok yalan tarih bilgileri, savaşları küçük gören ifadeler görüyoruz ki insan şaşırıyor” dedi.

Büyük Taarruz’un 100. yıl etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il genelinden 100 tarih ve sosyal bilgiler öğretmenine "Büyük Taarruz’un Ruhunu Anlamak" konulu eğitim semineri düzenlendi. Gerçekleştirilen seminerde konuşan Vali Çiçek, dünya coğrafyasında yaşanan olumsuz gelişmelere değindi. Vali Çiçek, “Ben ortaokula giderken hep şöyle söylemişlerdi. 20. yüzyıl bitiyor. 21. yüzyıla giriyoruz. Dünya artık başka bir dünya. Sevgi, kardeşlik, sahilde çalan kemancı, polyanna gibi farklı farklı birçok hikâye anlattılar. Birçok gencimiz artık savaşların bittiğinde, başka bir dünyaya merhaba dediğimizi zannetti. Dünyanın globalleştiğini, kavgaların sona ereceğini, tek bir ulus haline gelindiğini, batı ve doğunun birbirine benzeyeceği gibi birçok konu anlatılıyordu. 21. Yüzyıla geldik. Geldiğimiz yüzyılda gördük ki kan, gözyaşı, her yerde savaş, felaket baş gösterdi. Bize anlatılanların hikâye olduğunu hep birlikte gördük. Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da olanlar ortada. Artık ülkelerin sınırlarının değişmeyeceğini sandığımız bir coğrafyada her gün sınırlar değişiyor, değiştiriliyor. Dolayısıyla ırkçılığı en acı bir şekilde saklamaya bile gerek duymadan her gün gözümüzün içine sokuyorlar. En yakın örnek Ukrayna” diye konuştu.

“Bizim dönemizde sosyal medya bu kadar baskın değildi”

Türkiye’de gençlerin milli bilinci yüzde 80 oranda tarih dersi ile aldığını düşündüğünü ifade eden Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya üzerinden yapılan gayrı milli saldırılara değindi. Vali Çiçek şöyle konuştu: “Birçok gencimiz bu vatanı sevmeye, ölmeye tarih derslerinde karar veriyor. Deseler ki bana ‘en önemli ders hangisi?’ diye tarih dersi derim. Tarih derslerinin boş geçmesini istemem. Tarih derslerinde karar vermiştim bu memleket için faydalı olmaya, kaymakam olmaya. Hayat bilgisi dersi vardı eskiden. Bizi yurttaş yapan, bu milletin ferdi olarak guru duymamızı sağlardı. Hiç unutmuyorum oradaki hikâyeleri. Bizim dönemizde sosyal medya bu kadar baskın değildi. İnsanların tarihiyle, milli değerleriyle dalga geçen böylesi platformalar yoktu. O kadar çok yalan tarih bilgileri, savaşları küçük gören ifadeler görüyoruz ki insan şaşırıyor. İnanılmaz bir gayrı milli saldırı altında gençler. Dindar olabilirisiniz, olmayabilirsiniz ama bu milletin ferdiyseniz milli bilinciniz olacak.”

“Reşat Çiğiltepe kimdir? diye soruyorum ama, yanıt alamıyorum”

Afyonkarahisar hem gizemli hem de hüzünlü bir şehir olduğunu söyleyen Vali Çiçek, kentin Kurtuluş Savaşı’nda 2 yıl işgal altında kaldığını hatırlattı. Vali Çiçek, “Afyon ölümü, zulmü gördü. Böylesi hüzünlü şehrin gençlerinin tarih öğretmenlerinin peşinden ayrılmaması gerekir. Her yeri bilmeleri gerekiyor. Bazen okul ziyaretlerimde soruyorum. Reşat Çiğiltepe kimdir? diye soruyorum ama, yanıt alamıyorum. Çok üzücü, 100. yıl çok önemli. Aynı şekilde bu yıl bir seferberlik yılı ilan edil milli bilinci yaymamız da çok önemli. Sadece lise öğrencileri değil. Her kesimde olmalı bu bilinç. Sizler bizlerin gözbebeğisiniz. Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin her isteği müfredat bizler için deyim yerindeyse emir niteliğinde. Çünkü sizler bir millet oluşturuyorsunuz. Çünkü siz gençlerin yarınlarını kurtarıyorsunuz.Gençlerdeki milli bilicin artırılması gerekiyor ve bu noktada en büyük sorumluluk tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerine düşüyor ” dedi.

2 gün sürecek seminerin açılışı Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, kurum müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

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