Vali Çiçek, huzur ve asayişi sağlayan jandarma personelinin sayısını açıkladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, jandarma teşkilatının 18 ilçe, 40 belde, 422 köyde 13 bin 328 kilometrekarelik bir alanda bin 161 profesyonel, 306 erbaş ve er ile emniyet ve asayiş hizmetlerini başarıyla sağladığını ifade etti.

1839 yılında kurulan, asayişin temini, milletin huzuru ve devletin güvenliği için hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak hizmet veren Jandarma Teşkilatı kuruluşunun 182. Yıl dönümünü kutluyor. Vali Çiçek, Jandarma Teşkilatının 182’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle askeri erkanı makamında kabul etti. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Çiçek, konukları nezdinde tüm jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette konuşan Vali Çiçek, köklü mazisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam eden Jandarma Teşkilatı’nın elde ettiği başarılarla huzur ve güvenin simgesi olduğunu söyledi. Vali Çiçek, kentte jandarma teşkilatının 18 ilçe, 40 belde, 422 köy, ilçeye bağlı 30 mahalle, beldeye bağlı 178 mahallede, 13.328 kilometrekarelik bir alanda bin 161 profesyonel, 306 erbaş ve er ile emniyet ve asayiş hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü kaydetti. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür eden Vali Çiçek, tüm personelin 182. Kuruluş yılını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.