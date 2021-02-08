Vali Çiçek: “Frig vadisinde bir tarih küllerinden doğuyor”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig vadisinin İhsaniye ilçesi kısmında kalan bölgede başlatılan restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, “Burada bir tarih küllerinden doğuyor. Hep birlikte seferber olduk ve bahar aylarında yerli ve yabancı turisti ağırlamak için gün sayıyoruz” dedi.

Vali Çiçek, Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü kısmında kalan bölgede incelemelerde bulundu. Bölgenin muhteşem doğası, etkileyici manzarası, gizemli tarihiyle doğa ve tarih tutkunlarının yeni gözdesi olacağını ifade eden Vali Çiçek, Frig vadisi Emre Gölü çevresinde devam eden rekreasyon çalışmalarını inceledi. Bölgede hayata geçirilen Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Vali Çiçek, bölgenin güzelliğinin ortaya çıkarılmasında büyük emek harcayan başta Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe ve Kaymakam Semih Doğanoğlu olmak üzere, sahada çalışan tüm işçilere teşekkür etti.

“Ayazini köyü saklı bir hazine”

Binlerce yıllık tarihin yaşamla birleştiği Ayazini köyünün yerli ve yabancı turisti ağırlamak için gün saydığını hatırlatan Vali Çiçek, “Evler, sokaklar, yollar başta olmak üzere köyün çehresi yenileniyor. Ayazini köyü saklı bir hazine. Büyük hedefler ve güzel hayallerle başlattığımız projelerimiz hızla devam ediyor. Bizim bu bölgenin cazibe merkezi olacağı fikrimize ve hedefimize tüm köy halkının da inanması ve gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkesin de büyük bir inançla destek olması büyük mutluluk verici. Burada bir tarih küllerinden doğuyor. Hep birlikte seferber olduk ve bahar aylarında yerli ve yabancı turisti ağırlamak için gün sayıyoruz. Buradaki eserler bizlerin göz bebeği. Onlara zarar vermeden ve doğal dokuyu mümkün olduğunca koruyarak bölgeyi restore ediyoruz” diye konuştu.