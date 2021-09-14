Vali Çiçek: "Bu okulda Türk sanayisine katkı sunacak öğrenciler yetiştiriliyor”

Afyonkarahisar’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde eğitim veren ilk, Türkiye’nin ise alan bazında en büyük teknik lisesi Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezen Vali Gökmen Çiçek, burada atölyeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiçek, bu okulda gelecekte Türk sanayisine katkı sunacak öğrenciler yetiştirildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 700 öğrenciye eğitim veren Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, okulun kurucu Müdürü Önder Artuk’tan okul hakkında bilgiler aldı. Eğitim ve öğretimin başlamasıyla okulda verilen mesleki ve teknik eğitimleri son derece başarılı bulan Vali Çiçek, böyle bir okulun Afyonkarahisar’da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Rahmiye Sare Palalı’nın Afyonkarahisar’ın ve Türkiye’nin oran bazında en büyük okullarından birisi olduğuna dikkat Çeken Vali Çiçek, “Bin 700 öğrenci var ve öğrencilerin her birisi okulunu sahiplenmiş durumda. Burada farklı bir metot uyguluyorlar, farklı bir yönetim anlayışı, farklı bir eğitim anlayışı gördüm. Gördüklerimden dolayı çok mutlu oldum, atölyeleri gezdim. Okul yönetimiyle toplantı yaptık. Öğrencilerin çalışma ortamındaki, ders yaptıkları ortamdaki rahatlığı gördüğüm için çok mutluyum. Bir ilin valisi olarak böyle bir okula sahip olmaktan dolayı, böyle bir okulun ilimde olmasından dolayı çok mutluyum. Okulu kuranlara, yönetenlere, okul müdür ve idarecilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan mezun olan öğrencilerin çok büyük bir kısmının iş bulma olanaklarını öğrenmekten de ayrıca mutlu oldum. Bende zaman zaman buradan mezun olan çocuklarla karşılaşıyordum sanayide ve belli yerlerde. Bugün bu okulu gezmenin şart olduğunu düşünüyordum zaten. Atölyeleri gezdim 4.0 endüstri atölyesini gezdim, atölye binalarını gördüm. Gayet ferah ortamda öğrencilerimize gelecekte Türk Sanayisine katkı sunacak öğrencilerimize yakışır şekilde buraların dizayn edilir olması, her türlü imkanın düşünülür olması beni çok mutlu etti” diye konuştu.