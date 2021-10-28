banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Vali Çiçek: “Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktasında güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için jandarma ve emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

AFYONKARAHİSAR 28.10.2021, 14:40
Vali Çiçek: “Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktasında güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için jandarma ve emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Muhteşem manzarası, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz coğrafyası ile Afyonkarahisar’ın oksijen deposu Akdağ Tabiat Parkı’nda geçici jandarma asayiş karakolu hizmete girdi. Sandıklı ilçesi Çamoğlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı kamp alanları, doğa sporları için uygun alanları, hafta sonu dinlenme rotası olarak en çok tercih edilen yerlerden biri. Yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırlayan Akdağ, sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındıran ve doğaseverlere büyüleyici bir manzara sunan tabiatıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

“Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres”

Karakolu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, görevli personelden yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı. Vali Çiçek, “Afyonkarahisar’ın en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktada güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Akdağ Tabiat Parkı Afyonkarahisar’ın en gözde turizm alanlarından bir tanesi. Yaz kış yoğun bir ziyaretçi akını var. Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres. Bu noktada vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde bölgeye ziyaret edebilmeleri amacıyla bir karakola ihtiyaç oldu. Hemen çalışmalarına başladık ve 7 Ekim itibariyle de karakolumuz faaliyetlerine başladı. Akdağ artık daha da güvenli olacak” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3