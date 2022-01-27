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Vali Çiçek: “Afyonkarahisar Türkiye’nin gıda ambarı şehirlerinden biri”

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, gastronomi şehrinde böyle bir tesis olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin gıda ambarı olan bu şehirde böyle bir laboratuvarın olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Dolayısıyla hükümetimiz böyle bir binayı Afyonkarahisar’a yaptı” dedi.

AFYONKARAHİSAR 27.01.2022, 09:36
Vali Çiçek: “Afyonkarahisar Türkiye’nin gıda ambarı şehirlerinden biri”

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, gastronomi şehrinde böyle bir tesis olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin gıda ambarı olan bu şehirde böyle bir laboratuvarın olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Dolayısıyla hükümetimiz böyle bir binayı Afyonkarahisar’a yaptı” dedi.

Vali Çiçek beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk olarak Afyonkarahisar’a kazandırılan kurumun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Kurumda bulunan birimleri ziyaret eden Vali Çiçek görevli personelden yürütülen iş ve işlemler ile gıdaların kontrolü noktasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün kente kazandırılan muazzam bir yatırım olduğunu vurgulayan Çiçek, laboratuvarın Afyonkarahisar için önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirterek, “Afyonkarahisar gastronomi şehri. Dünyada bu alandaki 36 Gastronomi şehrinden birisi, Türkiye’de ise 3 ilden birisi. Dolayısıyla burası yemekleriyle, gıda ürünleriyle çok meşhur. Burada en ufak analizlerdeki yanlışlık, laboratuvarın eksikliği çok ciddi şekilde Afyonkarahisar’ı üzer. Türkiye’nin gıda ambarı olan bu şehirde böyle bir laboratuvarın olması ülkemiz açısından çok önemliydi. Dolayısıyla hükümetimiz böyle bir binayı Afyonkarahisar’a yaptı” diye konuştu.

“Sucuk fabrikalarına gittiğimizde sürekli bu eksiklikten bahsediyorlardı”

Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek: “Bütün cihazlarımız vardı ancak lcmms adlı cihazımıza ihtiyacımız vardı. Hem sucuk fabrikalarına hem de diğer işletmelere gittiğimizde sürekli bu eksiklikten bahsediyorlardı. Hocamla görüştüğümüzde bunun ortak kullanım yolunu bulalım dedik. Rektör hocam ‘Biz Afyonkarahisar’a hizmet eden ve sadece öğrenci yetiştiren değil şehrin sorunlarına da el atan bir üniversiteyiz’ diyerek ortak yol bularak hem halkımızın hem üniversitemizin hizmetinde olabilecek bu laboratuvarda bir şekilde bizlere destek oldu. İnşallah o cihazımızdan sonra burası dört dörtlük bir laboratuvar olarak tüm bölgeye hizmet edecek. Yüz akımız olacak” dedi.

Vali Çiçek’e ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve diğer ilgililer eşlik etti.

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