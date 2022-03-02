Vali Çiçek: “Afyon kadına yatırım noktasında son dönemde altın çağını yaşıyor”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin kadına yatırım noktasında son dönemde altın çağını yaşadığını kaydetti.

Vali Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdu’nda kız öğrencilerle bir araya geldi.

Onlarla birlikte yemek sırasına giren, akşam yemeğini de gençlerle yiyen Vali Çiçek, ardından gençlerle söyleşi yaptı. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müzik Ekibi tarafından verilen kısa konserin ardından söz alan Vali Çiçek, projelerinden bahsederek, kadın kültür kooperatiflerinin başarılarını anlattı. Vali Çiçek, “Geldiğim günden itibaren kadın konusuna önem veren bir Valiyim. Eşim Sümeyra hanımın yönlendirmeleri ile birçok projeyi hayata geçirdik. Kadın kültür evleri o projelerden birisi. 25 kadın kültür evi açtık. 17 kadın kooperatifi açtık. Aslında bu proje bir başarı hikâyesi. 17 kadın kooperatifi 9 aylık sürede 9.5 milyon TL ciro yaptı. 68 kişi istihdam edildi. Bizler kadınlarımızın kendilerini evlerinde hissedecekleri bir yer olsun istedik. Şimdilerde her konuda uzman isimlerden eğitimler alıyorlar. Psikoloji, sağlık, spor, tarih, dini eğitim gibi birçok konuda eğitim var. Aynı zamanda madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar ve dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler veriliyor. Afyonkarahisar kadına yatırım noktasında son dönemde altın çağını yaşıyor. İlkokul mezunu, bu kadınlar ne iş yapabilir denilen kadınlar inandılar ve bugün başarıdan başarıya koşuyorlar. Kadının isteyip de başaramayacağı hiçbir iş yok” dedi.

Gençlerin çeşitli konularda kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Vali Çiçek, çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.