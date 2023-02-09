Uzun süre tok tutan Afyon ekmeği deprem bölgesine gönderiliyor

Uzun süre tokluk hissi veren ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye de gönderilen patatesli, ekşi mayalı Afyon ekmeği köylü kadınlar tarafından pişirilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Afyonkarahisar’da köy ve mahalle fırınlarında köylü kadınlar tarafından pişirilen Afyon ekmeği depremin yaşandığı kentlere gönderiliyor. 15 gün boyunca hiç bayatlamadan durabilen ve tokluk hissi veren kalorisi yüksek patatesli Afyon ekmeği Kurtuluşu Savaşı’nda da Çobanlar ilçesindeki köyle pişirilerek cepheye gönderilmişti. Aynı köylerde köylü kadınların pişirdiği Afyon ekmeğinin yanında yine köy fırınında pişirilen mercimekli bükmelerde deprem bölgesindeki depremzedelere gönderiliyor.