Uzman Çavuş Taşpınar, Covid-19’a yenik düştü

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Taşpınar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken defin işleminin öğle namazına müteakip Şuhut’un Demirbel Köyü’nde yapılacağı öğrenildi.