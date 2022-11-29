Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8.27 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği aldığı bir istihbarat üzerine operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan E.Ö., isimli şahsın üzerinde 8.27 gram metamfetamin ve 1 adet aparat düzeneği ele geçirildi. Olayın ardından şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.