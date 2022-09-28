Uyuşturucu ve tabanca ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7.58 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından ilçede oluşturulan denetim noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 7.58 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,

tabanca ve tabancaya ait 14 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.T. ve M.E., isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı belirtildi.