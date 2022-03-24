Uyuşturucu satıcısı üzerinde isim ve para listesinin bulunduğu çizelgeyle yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcısı üzerinde isim ve para listesinin bulunduğu çizelge ile yakalandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Şüphe üzerine bir şahsı takibe alan ekipler ardından şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Aramada E.S., isimli şahsın üzerinde 6.86 gram eroin, 1.7 gram metamfetamin, sentetik peçeteye emzirilmiş 163 içimlik uyuşturucu ile üzerinde 5 kişinin isminin ve para miktarının belirtildiği çizelge ile ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.