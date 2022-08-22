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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR 22.08.2022, 10:27
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde yapılan operasyonda baskın yapılan adreslere uyuşturucu maddeler ile yakalanan Y.S., F.A., D.B. ve R.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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