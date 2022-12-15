Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2’si ise tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. isimli şahsın ikamet ettiği adreste uyuşturucu madde bulundurduğuna dair istihbarat alan jandarma ekipleri harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 10 gram metamfetamin, 25 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 6 parça uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 2 bin 610 TL para ele geçirildi. Olay sonrası O.Ç., ile evde bulunan H.İ.Ç. ve A.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden H.İ.Ç. ve A.K., ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, O.Ç., ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.