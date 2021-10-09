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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucular ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen parada ele geçirildi.

AFYONKARAHİSAR 09.10.2021, 11:38
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucular ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen parada ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Evciler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek 2 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 5.54 gram eroin, 10 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri, 200 euro ve bin 100 TL ele geçirildi. Operasyonun ardından A.Ç. ve A.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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