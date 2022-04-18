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Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs bir hafta sonra yakalandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda firari olan bir şahıs operasyondan bir hafta sonra yakalandı.
AFYONKARAHİSAR 18.04.2022, 09:51
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda firari olan bir şahıs operasyondan bir hafta sonra yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kaçan K.Ç., isimli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüphelinin peşine düştü. K.Ç., polisin takibi sonrası dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.