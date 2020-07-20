Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda kamyonet ve otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren ekipler Bölge Trafik Müdürlüğü uygulama noktasında gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bir kamyonet ve otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler araçların farklı noktalarına zulalanmış poşet içerisinde 2 kilogram esrar yakaladı.

Operasyon sonrası gözaltına alınan Z.K., S.E., O.K., ve A.G., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.