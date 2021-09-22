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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1.30 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 22.09.2021, 10:46
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1.30 gram metamfetamin ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Durumundan şüphelenilen iki şahsın üst aramasını yapan ekipler şahısların üstünde 1.30 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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