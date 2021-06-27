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Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 178 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 27.06.2021, 16:42
Uyuşturucu operasyonunda 178 adet hap ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 178 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan koordineli çalışmada Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 134 adet captagon hap, 43 adet ecstasy hap, 1.21 gram skunk maddesi ele geçirdi. Operasyonda E.P. (36) ve M.P., (45) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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