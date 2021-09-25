Uyuşturucu operasyonlardı yakalanan 3 kişiden ikisi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında Mesut S., ve yabancı uyruklu kadın Shokhida K., kullandıkları araçta 624.87 gram metamfetamin ve 120.30 gram Afyon sakızı ile yakalandı.

Bir başka operasyon ise kent merkezi Erenler Mahallesi’nde yapıldı. Bu operasyonda ise Mevlüt T., isimli şahıs gittiği evdeki şüphelilere uyuşturucu madde satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yapıldı. Operasyonda yapılan aramada 2.44, 0.87, 0.62 gram olmak üzere 3 fişek satışa hazır metanfetamin, 4 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarından ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mesut S. ve Mevlüt T., tutuklanırken, yabancı uyruklu kadın Shokhida K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.